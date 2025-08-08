Novo cinema da região divulga programação de filmes em sua 1ª semana de estreia

Cinema conta com 800 lugares distribuídos em cinco salas; veja a programação

Foto: Divulgação





O Grupo Cine inaugurou, nesta quinta-feira (7), sua nova unidade no Shopping Central Park, entre as cidades de Cotia e Vargem Grande Paulista.





O cinema conta com 800 lugares distribuídos em cinco salas. A Sala VIP é para quem busca sofisticação e exclusividade. Nas duas Salas Semi-VIPs, o público encontra o equilíbrio entre conforto e modernidade. E há mais duas salas tradicionais.



Nesta primeira semana de estreia, o público pode conferir filmes como “Quarteto Fantástico – Primeiros Passos”, “Smurfs”, “A Hora do Mal”, “Superman”, “Jurassic World: Recomeço”, “Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda”, “Drácula – Uma História de Amor Eterno”, “Amores Materialistas” e “Pequenos Invasores”.



