Mostra de Cinema Negro de Cotia homenageia legado de Mãe Alcina em evento gratuito

Em nova edição, atividade cultural acontece neste sábado (9) no Instituto Gira-Sol, em Cotia; será exibido o episódio ‘Mãe Alcina’ da série ‘Tinha uma Janela’

Imagem: Divulgação

A Mostra de Cinema Negro de Cotia está de volta com uma nova edição em 2025. Em novo formato, a abertura será realizada neste sábado (9), em meio à celebração ao legado da Mãe Alcina, grande personalidade das religiões de matriz africana em Cotia, que partiu há cinco anos.



Foto: Divulgação





Por fim, também será realizada uma sessão especial exclusiva para alunos da rede pública de Cotia. Em breve serão anunciados novos detalhes da edição deste ano.



O projeto foi contemplado pelo edital de cultura da PNAB Cotia e é uma realização conjunta do Instituto Gira-Sol, da Congada de Cotia e da Ayê Produção Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.



Acompanhe o Instagram: @cinemanegrodecotia



Serviço

Abertura da Mostra de Cinema Negro de Cotia

Data: 09/08

Horário: às 18h

Local: Instituto Gira-Sol - R. Caminho Existente, 205, Jardim Santana. Cotia

Entrada Gratuita



Neste ano, a organização também vem preparando uma programação especial durante todo o mês de agosto, que contará com outros filmes, incluindo o documentário ‘Ijó Dudu, Memórias da Dança Negra na Bahia’, dirigido por José Carlos Arandiba, mais conhecido como Zebrinha, lançado em 2023.Por fim, também será realizada uma sessão especial exclusiva para alunos da rede pública de Cotia. Em breve serão anunciados novos detalhes da edição deste ano.O projeto foi contemplado pelo edital de cultura da PNAB Cotia e é uma realização conjunta do Instituto Gira-Sol, da Congada de Cotia e da Ayê Produção Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia.Acompanhe o Instagram: @cinemanegrodecotiaAbertura da Mostra de Cinema Negro de CotiaData: 09/08Horário: às 18hLocal: Instituto Gira-Sol - R. Caminho Existente, 205, Jardim Santana. CotiaEntrada Gratuita

Com entrada gratuita no Instituto Gira-Sol, às 18h, será exibido o episódio ‘Mãe Alcina’ da série ‘Tinha uma Janela’, dirigido por Isabela Carneiro. A produção conta a história de como a matriarca fundou o Ilê Asé Aiyê Sàngó Ojú Ewá e continua transformando a vida de dezenas de filhos e filhas de santo de Cotia e região na sua casa de axé.O evento também contará com a exibição dos curtas ‘Òpárá de Òsùn: quando tudo nasce’ e ‘Oríkì’, ambos dirigidos por Pâmela Peregrino. Os filmes de animação contam de um jeito encantador para crianças, a história dos orixás e da ancestralidade negra.