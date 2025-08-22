Alunos de projeto musical encantam público durante apresentação no Animália Park

Projeto busca oferecer às crianças e adolescentes carentes novas perspectivas por meio da música; veja como foi

Nesta sexta-feira (22), 45 estudantes da EMEIF Philomena Briquesi Boso, de Lençóis Paulista (SP), se apresentaram no Animália Park, em Cotia. O grupo é fruto do trabalho do professor Rodrigo Oliveira, que em apenas sete meses transformou a antiga fanfarra da escola em uma banda estruturada, composta por 30 músicos e 15 integrantes do corpo coreográfico.



O projeto, realizado no contraturno escolar, busca oferecer às crianças e adolescentes carentes novas perspectivas por meio da música.



Para Rodrigo Oliveira, cada ensaio vai além do aprendizado técnico. “A música ensina disciplina, trabalho em grupo, dedicação e mostra para essas crianças que elas são capazes de conquistar mais do que imaginam. Meu orgulho é vê-las crescendo como artistas e como pessoas”, afirma o professor, idealizador do projeto.



Após a apresentação, os estudantes visitaram o parque, conhecendo a reserva de animais, o aviário e o parque de diversões, ampliando experiências culturais e sociais.

A apresentação de cerca de 30 minutos foi realizada na recepção do parque e trouxe clássicos da música brasileira, como Eu Só Quero um Xodó, de Dominguinhos, e Asa Branca, de Luiz Gonzaga, além de repertório diversificado que incluiu Carruagens de Fogo, Homem-Aranha e outros sucessos (veja trechos da apresentação no vídeo abaixo):