Motorista perde controle e capota veículo ao desviar de moto na Castello Branco

Acidente ocorreu na manhã desta sexta (22), em Barueri; ninguém ficou ferido
|Foto: Artesp
Um carro capotou na manhã desta sexta-feira (22) na Rodovia Castello Branco, na altura do km 23, em Barueri, e provocou cerca de 8 quilômetros de congestionamento.
Segundo informações apuradas no local, o veículo March seguia pela faixa 2 quando uma motocicleta, de modelo e placas não identificadas, entrou repentinamente em sua frente. Ao tentar desviar, o motorista perdeu o controle e o carro capotou.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O veículo foi desvirado e colocado em posição normal, sendo removido para a Base da Polícia Militar Rodoviária às 10h46.
O acidente gerou grande lentidão no trecho, mas o tráfego foi normalizado após a retirada do automóvel.