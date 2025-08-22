Animais mortos e maus-tratos: canil clandestino é fechado em Embu das Artes após denúncia

Operação da Secretaria da Causa Animal encontrou cães de raça vivendo em situação precária; proprietária foi presa em flagrante
|Foto: Reprodução
Mais de 100 animais foram resgatados nesta sexta-feira (22) em um canil clandestino em Embu das Artes. Entre eles, cerca de 80 cães de raça, como Border Collies e Pastores de Shetland, foram encontrados em condições de maus-tratos, após denúncia recebida pela Secretaria da Causa Animal.
No local, as equipes encontraram ambiente insalubre, sem higiene, ventilação ou cuidados veterinários. Sacos com animais mortos também foram localizados.
A proprietária foi presa em flagrante pelo prefeito Hugo Prado (Republicanos) e levada ao 1º Distrito Policial. Ela deve responder por crime ambiental e maus-tratos.
Os cães foram encaminhados a abrigos temporários.