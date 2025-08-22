Animais mortos e maus-tratos: canil clandestino é fechado em Embu das Artes após denúncia

Operação da Secretaria da Causa Animal encontrou cães de raça vivendo em situação precária; proprietária foi presa em flagrante

Foto: Reprodução

Mais de 100 animais foram resgatados nesta sexta-feira (22) em um canil clandestino em Embu das Artes. Entre eles, cerca de 80 cães de raça, como Border Collies e Pastores de Shetland, foram encontrados em condições de maus-tratos, após denúncia recebida pela Secretaria da Causa Animal.

No local, as equipes encontraram ambiente insalubre, sem higiene, ventilação ou cuidados veterinários. Sacos com animais mortos também foram localizados.A proprietária foi presa em flagrante pelo prefeito Hugo Prado (Republicanos) e levada ao 1º Distrito Policial. Ela deve responder por crime ambiental e maus-tratos.Os cães foram encaminhados a abrigos temporários.