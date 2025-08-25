Maus-tratos: nova lei proíbe acorrentar animais em todo o estado de SP

Lei sancionada nesta segunda (25) prevê multa, perda da guarda e até prisão para tutores que mantiverem pets presos de forma irregular

Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou nesta segunda-feira (25) a lei que proíbe o acorrentamento de animais em todo o estado.

De autoria do deputado Rafael Saraiva (União), a medida veta que cães e gatos sejam mantidos presos por correntes, cordas ou qualquer mecanismo que restrinja sua locomoção ou cause sofrimento.A contenção temporária só será permitida com correntes do tipo “vaivém” ou similares, garantindo deslocamento mínimo, além de acesso a água, comida e ambiente limpo.O descumprimento pode resultar em multa, perda da guarda do animal e pena de 2 a 5 anos de prisão.