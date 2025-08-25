Entre guarda-chuva e casaco: Cotia terá semana de clima variado

Sol, nuvens e pancadas de chuva devem alternar o tempo nos últimos dias de agosto

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A última semana de agosto em Cotia será marcada por variação no clima, com dias de sol entre nuvens, temperaturas amenas e possibilidade de chuva em alguns períodos. Segundo a Climatempo, os termômetros devem oscilar entre 13°C e 26°C.

Na segunda-feira (25), o dia será de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva, com mínima de 13°C e máxima de 26°C.Na terça-feira (26), a máxima não passa de 24°C, e há chance de chuva à noite. Já na quarta-feira (27), estão previstas pancadas de chuva pela manhã, com volume estimado em 5,7 mm.Na quinta-feira (28), o tempo volta a ficar estável, com mínima de 13°C e máxima de 23°C. A sexta-feira (29), no entanto, deve registrar pancadas de chuva à tarde, com probabilidade de 56% e até 1 mm acumulado.