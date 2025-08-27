Lotérica Bacarat, em Cotia, premia sortudo com R$ 100 mil em raspadinha

A sorte sorriu para Cotia! Um cliente da Lotérica Bacarat, localizada dentro do Assaí Atacadista no Jardim Dinorah, faturou nada menos que R$ 100 mil em uma raspadinha.
A dinâmica do jogo é simples: basta raspar e encontrar três símbolos iguais. O valor correspondente a esses símbolos é o prêmio revelado no quadradinho que pode variar de R$ 2,50 a R$ 2 milhões. Desta vez, a sorte trouxe ao feliz ganhador o prêmio de R$ 100.000,00.
Com atendimento ágil, organização de bolões e uma atmosfera de pura sorte, a Lotérica Bacarat já é referência em Cotia quando o assunto é apostar. Quem passa por lá sabe: sempre tem novidades, boas oportunidades de jogos coletivos e, claro, histórias de vencedores.
📍 Endereço: Av. Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah, dentro do Assaí Atacadista – Cotia/SP
🕘 Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 20h | Sábado, das 8h às 19h
🎟️ Participe dos bolões da Bacarat [clicando aqui]
📲 Siga a Lotérica Bacarat no Instagram [clicando aqui]
💰 Não fique de fora! Quem sabe o próximo grande vencedor não será você?