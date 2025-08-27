DER-SP coloca em operação 28 novos radares em rodovias estaduais

Medida integra contrato que prevê a instalação de 649 equipamentos em todo o Estado

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocou em funcionamento nesta terça-feira (26) mais 28 radares de fiscalização eletrônica em rodovias estaduais do interior. Com a instalação, o Estado passa a contar com 112 equipamentos ativos de monitoramento de velocidade.



Onde estão os 28 novos radares



Região de Campinas



SPA 066/300, km 1,0, sentido Sul – Jundiaí (60 km/h)

SPA 082/330, km 1,652, sentido Leste – Valinhos (60 km/h)

SPA 109/008, km 2,950, sentido Leste/Oeste – Pedra Bela (60 km/h)

SPA 115/330, km 2,500, sentido Oeste – Sumaré (70 km/h)

SPA 135/065, km 0,656, sentido Norte – Campinas (60 km/h)

SP 008, km 119,030, sentido Norte/Sul – Pinhalzinho (60 km/h)

SP 332, km 74,163, sentido Norte/Sul – Jundiaí (60 km/h)

SP 354, km 58,072, sentido Norte/Sul – Campo Limpo Paulista (60 km/h)

SP 354, km 67,300, sentido Norte/Sul – Jarinu (60 km/h)

SP 354, km 75,480, sentido Norte/Sul – Jarinu (60 km/h)

SP 360, km 106,250, sentido Norte/Sul – Morungaba (60 km/h)



Região de Sorocaba



SP 097, km 10,200, sentido Norte/Sul – Porto Feliz (60 km/h)

SP 141, km 0,800, sentido Norte/Sul – Capela do Alto (60 km/h)

SP 157, km 51,450, sentido Norte/Sul – Guareí (60 km/h)

SP 181, km 2,450, sentido Norte/Sul – Capão Bonito (60 km/h)

SP 181, km 6,800, sentido Norte/Sul – Ribeirão Grande (60 km/h)

SP 268, km 125,650, sentido Leste/Oeste – Capela do Alto (60 km/h)

SP 268, km 127,150, sentido Leste/Oeste – Capela do Alto (60 km/h)

SP 270, km 197,100, sentido Leste – Angatuba (60 km/h)

SPA 103/079, km 5,800, sentido Norte – Votorantim (50 km/h)





Região de São José do Rio Preto e Araçatuba



SP 320, km 516,411, sentido Leste/Oeste – Votuporanga (110/90 km/h)

SP 320, km 556,895, sentido Leste – Fernandópolis (110/90 km/h)

SP 320, km 578,079, sentido Leste/Oeste – Jales (110/90 km/h)

SP 320, km 625,405, sentido Leste – Santa Fé do Sul (110/90 km/h)

SP 461, km 125,784, sentido Norte/Sul – Votuporanga (80 km/h)

SP 463, km 44,050, sentido Norte/Sul – Araçatuba (90 km/h)

SPA 018/461, km 8,500, sentido Leste – Araçatuba (60 km/h)

SPI 486/300, km 6,000, sentido Leste/Oeste – Penápolis (60 km/h)

De acordo com o DER-SP, os novos pontos foram definidos a partir de estudos técnicos que levaram em conta histórico de acidentes, excesso de velocidade, características das vias, áreas críticas e até trechos de travessia de fauna. A iniciativa busca reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas., afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. Os demais dispositivos seguem em fase de implantação e homologação antes de entrarem em operação.