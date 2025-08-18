CPTM amplia operações na estação Palmeiras-Barra Funda; entenda

Segundo a CPTM, nova configuração pretende agilizar transferências e aumentar conforto aos passageiros

Foto: Governo de SP

A partir de 25 de agosto, segunda-feira, a operação assistida da Linha 11-Coral será estendida até a estação Palmeiras-Barra Funda, permitindo que passageiros do Alto Tietê e da zona leste tenham acesso direto à zona oeste da capital. A operação ocorrerá todos os dias da semana, nos horários de vale, das 8h às 15h30 e das 20h à 0h.

No dia 28 de agosto, as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa também terão Palmeiras-Barra Funda como terminal, e todos os passageiros dessas linhas deverão desembarcar na estação. Para seguir viagem no sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, será necessário realizar a transferência no mesmo nível, nas plataformas 5 e 6.Em nota, a CPTM destacou que a transformação da estação em um hub central faz parte dos esforços para melhorar a fluidez da operação, oferecendo mais agilidade e conforto aos passageiros.Além das linhas da CPTM, a estação recebe o Expresso Aeroporto, a linha 3-Vermelha do metrô e a linha 8-Diamante de trens metropolitanos, consolidando-se como um dos principais pontos de conexão do transporte público na capital paulista.