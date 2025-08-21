Polícia apreende caça-níqueis e prende homem por desacato em bar de Cotia

Ação começou após denúncia de som alto; suspeito resistiu à abordagem, ofendeu policiais e foi detido em flagrante

Foto: PMSP

Na madrugada desta quinta-feira (21), uma ocorrência de perturbação do sossego público terminou com a apreensão de máquinas caça-níqueis e a prisão de um homem por desacato, em Cotia.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para um bar na Rua Itaguaí, no Jardim Panorama, após denúncia de som em volume elevado. A proprietária chegou a prometer que encerraria as atividades, mas a situação não mudou. Ao entrarem no local, os policiais flagraram duas pessoas utilizando máquinas caça-níqueis.Durante a abordagem, um dos frequentadores resistiu à condução, passou a ofender os agentes com xingamentos e ainda agrediu fisicamente um deles. Ele foi contido e preso em flagrante por desacato e prática de jogo de azar.Todos os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial Central de Cotia, onde a ocorrência foi registrada e os equipamentos ilegais apreendidos.