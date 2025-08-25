Jovem de Cotia faz declaração de amor inusitada durante show de Simone Mendes; VÍDEO

Durante apresentação no Rodeio de Cotia, jovem subiu ao palco e surpreendeu o público e a cantora com a mensagem

Imagem: Redes Sociais

O show de Simone Mendes no Rodeio de Cotia, na noite de sábado (23), foi marcado por um momento inusitado. Um grupo de jovens evangélicos conseguiu subir ao palco e um deles pediu espaço para fazer uma declaração de amor.

O pastor cotiano, que completava 29 anos no mesmo dia, carregava uma faixa pedindo para falar com a artista. Simone atendeu ao pedido e lhe deu dois minutos.Do palco, Erick declarou:Na sequência, ele destacou:, e conduziu uma oração ao público, que respondeu com aplausos.Surpresa com a atitude, Simone abraçou o jovem e comentou:, demonstrando admiração pelo gesto (veja o vídeo abaixo):