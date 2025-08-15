Hytalo Santos e marido são presos na região

Prisão aconteceu nesta sexta, durante operação conjunta; investigação aponta exploração de menores em conteúdos nas redes sociais
|Foto: Polícia Civil / Divulgação
O influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente foram presos nesta sexta-feira (15) em uma residência em Carapicuíba. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio das polícias Civil e Rodoviária Federal da Paraíba e de São Paulo.
Investigação e denúncias
Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores em conteúdos publicados nas redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre a “adultização” de crianças e adolescentes.
Prisão preventiva
As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB). Na decisão, ele apontou “fortes indícios” de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção e divulgação de vídeos com menores, além de constrangimento das vítimas.
O magistrado destacou que a prisão preventiva busca impedir a destruição ou ocultação de provas e evitar a intimidação de testemunhas, acrescentando que os suspeitos já teriam removido materiais e dificultado o andamento das investigações.
“O comportamento dos investigados revela uma ação coordenada para comprometer o curso das investigações, dificultar o esclarecimento da verdade e prejudicar a eficácia do trabalho investigativo”, afirmou o juiz.
Defesa e investigação
Até o momento, a defesa do influenciador não se pronunciou oficialmente. Em nota divulgada ontem, o advogado de Hytalo Santos afirmou que “repudia categoricamente qualquer acusação de exploração de menores” e esclareceu que o influenciador estava em São Paulo em viagem a trabalho. “Jamais me ocultei ou obstruí investigações”, declarou o defensor.
Hytalo é investigado por exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual visando lucro. Como consequência das denúncias, seus perfis nas redes sociais foram suspensos e a monetização de seus canais interrompida.