Hytalo Santos e marido são presos na região

O influenciador paraibano Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente foram presos nesta sexta-feira (15) em uma residência em Carapicuíba. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), com apoio das polícias Civil e Rodoviária Federal da Paraíba e de São Paulo.

Hytalo é investigado por exploração e exposição de menores em conteúdos publicados nas redes sociais. O caso ganhou repercussão após denúncias do youtuber Felca sobre a “adultização” de crianças e adolescentes.As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux (PB). Na decisão, ele apontou “fortes indícios” de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular, produção e divulgação de vídeos com menores, além de constrangimento das vítimas.O magistrado destacou que a prisão preventiva busca impedir a destruição ou ocultação de provas e evitar a intimidação de testemunhas, acrescentando que os suspeitos já teriam removido materiais e dificultado o andamento das investigações.afirmou o juiz.Até o momento, a defesa do influenciador não se pronunciou oficialmente. Em nota divulgada ontem, o advogado de Hytalo Santos afirmou quee esclareceu que o influenciador estava em São Paulo em viagem a trabalho., declarou o defensor.Hytalo é investigado por exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual visando lucro. Como consequência das denúncias, seus perfis nas redes sociais foram suspensos e a monetização de seus canais interrompida.