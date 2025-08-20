Drogas, armas e até placa com pix QR Code são apreendidas em operação policial em Itapevi

Um homem foi detido durante a operação realizada por equipes do 3º Pelotão de Ações Especiais, com apoio do Canil

Foto: PMSP

Na tarde de terça-feira (19), equipes do 3º Pelotão de Ações Especiais, com apoio do Canil, realizaram uma operação na comunidade conhecida como “Areião”, em Itapevi, com objetivo de investigar locais de venda, armazenamento e distribuição de drogas.

Durante a ação, a polícia apreendeu 1,7 kg de cocaína, 1,715 kg de crack, 1 kg de maconha, 825 g de K2, 68 unidades de entorpecentes sintéticos e 16 tubos de lança-perfume. Também foram recolhidos um revólver com 28 munições .38 e 24 munições .380, dois simulacros de pistola, um drone, quatro balanças de precisão, facas, tesouras, marretas, uma rebitadeira, rádio, diversos celulares e um veículo utilizado no transporte das drogas. Além disso, foi localizada uma placa com QR Code, utilizada para pagamentos dos entorpecentes.Um homem foi detido durante a operação, recebeu voz de prisão, foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido ao Distrito Policial de Itapevi, onde permanece à disposição da Justiça. A ocorrência gerou registro de boletins de ocorrência e coleta de evidências digitais.