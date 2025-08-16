Gabriel Bortoleto aproveita férias na F1 e treina no Kartódromo da Granja Viana

Piloto da Sauber teve grande parte da sua formação no kart na Granja Viana

Com informações: Motorsport

Gabriel Bortoleto, o único piloto titular brasileiro da Formula 1 esteve no Kartódromo da Granja Viana em Cotia na última quinta-feira (14). O piloto fez a alegria de jovens kartistas que viram Bortoleto treinando na pista com o modelo shifter (o modelo mais rápido do kartismo, com marchas).Vale lembrar que o vínculo de Bortoleto com o kartódromo é bem antigo. O piloto da Sauber teve grande parte da sua formação no kart justamente na Granja Viana, circuito onde correu durante anos antes de se mudar para Itália e seguir acelerando nos grandes campeonatos internacionais como o WSK, além do Europeu e Mundial de Kart.Antes ser campeão da F2 e F3 e chegar à F1, Bortoleto também venceu a tradicional 500 Milhas de Kart em 2019 e 2023 com a Car Racing.