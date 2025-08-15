Motorista foge após se envolver em acidente com mais 2 veículos na Raposo Tavares em Cotia

Acidente deixou uma vítima que foi socorrida ao hospital; ocorrência foi registrada por volta das 14h no km 33,6 da rodovia

Foto enviada ao Cotia e Cia

Um motorista fugiu após se envolver em um acidente com mais dois veículos na Raposo Tavares na tarde desta sexta-feira (15). Um motorista fugiu após se envolver em um acidente com mais dois veículos na Raposo Tavares na tarde desta sexta-feira (15).



A ocorrência foi registrada por volta das 14h no km 33,6 da rodovia, em Cotia, no sentido São Paulo.



Segundo apurou o Cotia e Cia junto com a Ecovias Raposo Castello, uma equipe da concessionária bloqueou uma faixa para o atendimento, incluindo o socorro a uma vítima leve.



Às 14h24 a faixa foi liberada.





(Matéria atualizada às 15h50 com informações da Ecovias)