Cansado do frio? Cotia pode ter 29ºC nos próximos dias

A escalada térmica se inicia já na segunda-feira, mas é entre quarta e sexta que o calor promete ser mais expressivo.

Foto: Arquivo Cotia e Cia





Se você anda sentindo o frio destoar da sua rotina, prepare-se: Cotia terá uma guinada no termômetro nos próximos dias. A previsão mostra que, após alguns dias de temperaturas amenas, a máxima pode chegar aos 27 °C já na quarta-feira, 20 de agosto de 2025.

Veja a previsão da próxima semana de acordo com o INMET:

Domingo (17 de agosto): Máxima de 23ºC com muitas nuvens e aberturas de sol durante o dia.

Segunda-feira (18 de agosto): máxima de aproximadamente 24 °C, com um pouco de neblina durante o dia .Terça-feira (19 de agosto): a previsão indica evolução, com temperaturas chegando a cerca de 26 °C.Quarta-feira (20 de agosto): A máxima pode atingir até 27 °C, com o sol entre nuvens altasQuinta-feira (21 de agosto): ainda mais calor, com máxima prevista de 28 °C, sob céu predominantemente ensolarado .Sexta-feira (22 de agosto): o calor continua subindo até 29 °C, mesmo com a previsão de céu mais nublado.