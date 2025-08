Em Cotia, 2 unidades de saúde estão com atendimentos suspensos nesta sexta

Segundo a prefeitura, interrupção será temporária; unidades encontram-se sem luz após furto de cabos de energia

Foto: Vagner Santos

A Prefeitura de Cotia suspendeu, nesta sexta-feira (1º), alguns atendimentos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Portão e no Centro de Fisioterapia e Ortopedia (CEFOR).

A interrupção temporária dos atendimentos, segundo a prefeitura, foi causada pelo furto de cabos elétricos do quadro de energia localizado na área externa das unidades, ocorrido entre a noite de quinta-feira (31) e a madrugada desta sexta-feira. Por conta disso, as duas unidades estão sem energia elétrica.Ainda de acordo com a gestão municipal, a perícia já foi acionada e as equipes aguardam a liberação da áreaEm razão da ocorrência, estão temporariamente suspensos os atendimentos de vacinação, a dispensação de medicamentos e o agendamento de consultas nesta sexta-feira.A prefeitura destacou, no entanto, que as consultas previamente agendadas para hoje seguem mantidas e serão realizadas normalmente., finalizou.