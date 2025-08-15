Welington Formiga sanciona lei que amplia licença paternidade para servidores municipais

De acordo com a nova legislação, a licença paternidade poderá ser prorrogada por 3 meses no caso de criança com deficiência

O prefeito de Cotia, Welington Formiga (PDT), sancionou a Lei Complementar 396/2025, que altera trechos da Lei Ordinária 628/1980, ampliando a licença paternidade para servidores públicos municipais de 5 para 20 dias corridos.

A nova legislação também inclui casos em que o servidor obtiver guarda judicial da criança, abrangendo nascimento, adoção ou guarda judicial como motivo para a licença., afirmou Formiga.Ele ainda esclareceu queA lei prevê ainda a possibilidade de prorrogação da licença por três meses em casos de crianças com deficiência.A prorrogação também se aplica à licença maternidade das servidoras municipais, que desde 2011 é de 180 dias consecutivos.