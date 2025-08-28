Filhote de gato-do-mato é resgatado após incêndio florestal em São Roque; vídeo

Animal foi encontrado debilitado por um caseiro que retirava troncos em um sítio atingido pelo fogo próximo à Rodovia Raposo Tavares
|Foto: Governo de SP
O Governo de São Paulo confirmou, nesta quarta-feira (27), mais um caso de animal silvestre vítima de incêndio florestal, elevando para quatro o total registrado em 2025 pela rede de centros credenciados (CETRAS e CRAS). Trata-se de um filhote macho de gato-do-mato (Leopardus tigrinus), resgatado no município de São Roque.
O animal foi encontrado debilitado por um caseiro que retirava troncos em um sítio atingido pelo fogo próximo à Rodovia Raposo Tavares. O incêndio havia ocorrido no último sábado (23). O felino foi encaminhado ao CRAS Núcleo da Floresta, em São Roque, onde recebeu os primeiros cuidados veterinários. Segundo o biólogo Rafael Mana, diretor da entidade, o animal teve a cauda queimada e o corpo todo chamuscado. “Ele chegou ferido e desidratado, mas conseguimos salvá-lo”, relatou.
Além do gato-do-mato, outros casos recentes incluem uma anta resgatada em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, e dois animais atendidos pela Associação Mata Ciliar, em Jundiaí: um ouriço-cacheiro e um teiú, sendo que este último não resistiu às lesões.