EXCLUSIVO: advogados de homem envolvido em acidente que matou mulher em Cotia se manifestam

Os advogados criminalistasassumiram o caso e questionaram o fato da embriaguez ao volante, que foi amplamente divulgado pela polícia e por veículos de comunicação de todo o Brasil.Segundo eles,, todavia,. A defesa afirma que há dez anos o indiciado não consumia bebida alcóolica., disseram.De acordo com eles, o caso em si chama a atenção por uma série de erros: carros estacionados de forma irregular na via, calçadas também irregulares e ruas sem sinalizações adequadas., argumentam.João Quirino teve a prisão convertida para preventiva. Ele foi indiciado por. A defesa disse que aguardará a finalização do inquérito para saber quais medidas que serão tomadas.