Mulher morre após ser atropelada por motorista bêbado em Cotia; VÍDEO

Uma mulher morreu e outras seis pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um motorista bêbado na esquina da Rua Maria José Celestino Saad com a Estrada do Morro Grande, em Cotia. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (3). O motorista, de 61 anos, foi preso em flagrante.

Pelas imagens, é possível ver um veículo em alta velocidade colidindo de frente com outro, fazendo com que um deles invadisse a calçada e atingisse os pedestres.



O motorista deve responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Duas pessoas vítimas do acidente seguem internadas.





Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o homem de 61 anos seria o responsável por um acidente de trânsito que vitimou uma mulher de 33 anos.