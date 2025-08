Dia dos Pais: shopping da região recebe show em homenagem a Charlie Brown Jr.

Evento acontece neste sábado (9)

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre as cidades de Vargem Grande Paulista e Cotia, promove um evento especial às famílias na celebração do Dia dos Pais.





Neste sábado (9), véspera da comemoração, acontece o show “Tributo Especial Charlie Brown Jr”, na Praça de Alimentação, a partir das 17h.





Fãs do “skate rock” vão acompanhar uma apresentação especial com os sucessos da banda que marcou época.



Serviço: Dia dos Pais no Shopping Central Park



Tributo Especial Charlie Brown Jr

🗓️ Data: 9 de Agosto de 2025 (Sábado)

📍 Local: Praça de Alimentação

⏰ Horário: 17h