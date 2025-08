VÍDEO: Carro capota em acidente envolvendo ao menos 5 veículos na Raposo Tavares

Acidente ocorreu no km 16, no sentido Cotia

Imagens enviadas ao Cotia e Cia

Um carro capotou na rodovia Raposo Tavares em um acidente registrado na manhã desta quarta-feira (6) na altura do km 16, sentido Cotia.





Procurada pelo Cotia e Cia, a Ecovias Raposo Castello, responsável pelo trecho, informou que a ocorrência foi um engavetamento entre quatro veículos, seguido do capotamento de um deles.





Segundo a concessionária, não houve vítimas. No mesmo local, ainda de acordo com a nota, houve uma colisão entre um carro e uma moto, também sem feridos.





A Ecovias informou também que as faixas 1 e 2 estão interditadas, mas sem reflexos no tráfego. As equipes estão em atendimento no local.





Vídeo enviado à reportagem mostra ao menos cinco veículos, entre eles, uma moto, envolvidos no acidente.