Justiça condena empresa de ônibus após motorista humilhar passageira com 3 filhos

Decisão do TJ-SP reconheceu humilhação sofrida por passageira que viajava com três filhos, incluindo um bebê de colo

Foto: TJSP

A 12ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou uma empresa de transporte coletivo ao pagamento de R$ 10 mil em indenização por danos morais a uma passageira que foi humilhada por um motorista em Osasco, em 2024.

Segundo o processo, a mulher embarcou no ônibus acompanhada de seus três filhos pequenos, incluindo um bebê de colo, e pediu ajuda ao motorista para encontrar um assento prioritário. No entanto, recebeu respostas ríspidas e foi exposta a uma situação de constrangimento diante dos demais passageiros.O relator do recurso, desembargador Alexandre David Malfatti, destacou que ficou evidente o dano moral sofrido pela autora.”, afirmou.Ainda segundo o magistrado, qualquer conduta que cause constrangimento, humilhação ou diminuição da dignidade do passageiro pode gerar direito à indenização, mesmo sem ofensas verbais explícitas.