Cotia abre processo seletivo para agentes comunitários com salário de R$ 3,6 mil

A Prefeitura de Cotia divulgou nesta segunda-feira (11) o edital nº 05/2025 para abertura de inscrições do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde. Ao todo, são 49 vagas distribuídas entre diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, incluindo Jardim do Engenho, Parque Alexandre, Parque São George, Turiguara, Mirante da Mata, Jardim Japão, Jardim das Oliveiras, Jardim Sandra, Jardim Coimbra, Água Espraiada, Arco-Íris I e II e Caputera.

O salário base é de R$ 3.036,00, acrescido de R$ 607,20 de adicional de insalubridade, para uma jornada de 40 horas semanais. Os candidatos devem ter ensino médio completo, residir na área de atuação da UBS escolhida desde a publicação do edital e ter concluído curso de formação inicial com carga mínima de 40 horas.

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 13 e 15 de agosto, por meio do formulário disponível no link https://forms.gle/REnKFxEFYyXrdd9g8. Não serão aceitas inscrições fora do prazo ou por outro meio.

O processo seletivo será realizado por meio de análise de currículo e prova de títulos, com pontuação para cursos na área da saúde e experiência profissional na função. Os aprovados deverão participar de curso introdutório de formação inicial e continuada, de caráter obrigatório e eliminatório.

O prazo de contratação será de até 12 meses, podendo ser rescindido a qualquer momento ou encerrado com a posse de concursados. Parte das vagas é reservada a pessoas com deficiência.

O edital completo, com a relação de vagas, áreas de abrangência de cada UBS, requisitos e documentação necessária, está disponível no site oficial da Prefeitura de Cotia: www.cotia.sp.gov.br