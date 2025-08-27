Carreata intermunicipal protesta contra pedágios e privatização da Raposo Tavares neste sábado (30)

Os movimentos sociais “Nova Raposo Não” e “Pedágios Não” organizam neste sábado (30) a carreata “Nossa Raposo”, em protesto contra a privatização da rodovia Raposo Tavares e a instalação de pedágios. A mobilização deve reunir moradores de São Paulo, Cotia e Vargem Grande Paulista, com concentração em diferentes pontos e encontro marcado em frente à Prefeitura de Cotia.

O fim da instalação de pedágios na Raposo Tavares;

Prioridade a investimentos no transporte coletivo, como a implantação da Linha 22-Marrom do Metrô;

Preservação ambiental ao longo do trecho;

Participação popular nas decisões sobre a rodovia.

Segundo os organizadores, os grupos saem às 9h de Vargem Grande Paulista (Feira Livre da Av. Elias Alves da Costa), às 9h30 de São Paulo (Praça Elis Regina, no Butantã) e às 10h30 de Cotia (estacionamento em frente à Prefeitura). As três carreatas se unem em Cotia e seguem juntas rumo ao Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, onde o ato deve ser encerrado por volta das 11h30.A expectativa é de lentidão na Raposo Tavares e em vias de acesso durante o trajeto.Pautas da mobilizaçãoDe acordo com os organizadores, a carreata busca chamar a atenção do Governo do Estado para os impactos sociais, econômicos e ambientais do projeto de concessão da Raposo Tavares.