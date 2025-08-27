Carreata intermunicipal protesta contra pedágios e privatização da Raposo Tavares neste sábado (30)

Mobilização reúne moradores de São Paulo, Cotia e Vargem Grande Paulista; ato cobra preservação ambiental, participação popular e prioridade ao metrô
|Imagem do protesto realizado em 3 de agosto. Foto: Reprodução
Os movimentos sociais “Nova Raposo Não” e “Pedágios Não” organizam neste sábado (30) a carreata “Nossa Raposo”, em protesto contra a privatização da rodovia Raposo Tavares e a instalação de pedágios. A mobilização deve reunir moradores de São Paulo, Cotia e Vargem Grande Paulista, com concentração em diferentes pontos e encontro marcado em frente à Prefeitura de Cotia.
Segundo os organizadores, os grupos saem às 9h de Vargem Grande Paulista (Feira Livre da Av. Elias Alves da Costa), às 9h30 de São Paulo (Praça Elis Regina, no Butantã) e às 10h30 de Cotia (estacionamento em frente à Prefeitura). As três carreatas se unem em Cotia e seguem juntas rumo ao Parque Francisco Rizzo, em Embu das Artes, onde o ato deve ser encerrado por volta das 11h30.
A expectativa é de lentidão na Raposo Tavares e em vias de acesso durante o trajeto.Pautas da mobilização
Os movimentos defendem:
- O fim da instalação de pedágios na Raposo Tavares;
- Prioridade a investimentos no transporte coletivo, como a implantação da Linha 22-Marrom do Metrô;
- Preservação ambiental ao longo do trecho;
- Participação popular nas decisões sobre a rodovia.
De acordo com os organizadores, a carreata busca chamar a atenção do Governo do Estado para os impactos sociais, econômicos e ambientais do projeto de concessão da Raposo Tavares.