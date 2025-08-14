Cotia realiza feira de adoção de cães e gatos neste sábado (16)

Os animais disponíveis para adoção vivem em um abrigo que tem parceria com a Prefeitura de Cotia

Imagem ilustrativa / Laurie Gouley / Pexels

Quem passar pela Praça Lindolfo Stephano, a Praça do Jardim Sabiá, no sábado (16/08), poderá conferir mais uma edição da Feira de Adoção de Animais realizada pela Secretaria de Saúde de Cotia. Todos os animais disponíveis para adoção são castrados, microchipados e vermifugados. A feira acontecerá das 10 às 15h.

Quem tiver interesse em adotar um animalzinho precisará apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. Será feito um rápido cadastro do tutor, passadas todas as informações sobre posse responsável e o animal já poderá ser levado para o novo lar.Os bichinhos (cães e gatos, machos e fêmeas) vivem em um abrigo que tem parceria com a Prefeitura de Cotia, mas este lar é provisório, os cães e gatos recebem todo o cuidado no local até serem encaminhados definitivamente.Feira de Adoção de Animais (cães e gatos)Sábado, dia 16/08Das 10h às 15hLocal: Praça do Jardim SabiáEndereço: Rua Pinhal, 62