Câmara de Cotia cria comissão para acompanhar implantação da Linha 22-Marrom

Frente Parlamentar terá 40 meses para monitorar e articular ações pela implantação da linha de metrô que ligará Cotia a São Paulo

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão ordinária desta semana, o Projeto de Resolução nº 10/2025, de autoria do vereador Marcinho Prates, que cria a “Frente Parlamentar de Apoio e Acompanhamento para Implantação da Linha 22-Marrom do Metrô de São Paulo – Cotia/SP”.

O objetivo da comissão é acompanhar, apoiar e articular ações voltadas à efetivação do projeto, que prevê a ligação do município à capital paulista por meio de um ramal metroviário.A Frente Parlamentar também terá a função de colaborar com órgãos governamentais, instituições técnicas, movimentos sociais e entidades civis para propor soluções que garantam a viabilidade, agilidade e transparência da obra.Composta por cinco membros e prazo de funcionamento de 40 meses, a comissão poderá convidar especialistas, representantes do Executivo e membros da sociedade civil para participar dos debates.Segundo a justificativa apresentada, a medida pretende integrar esforços dos poderes Legislativo e Executivo e ampliar a participação popular nas discussões sobre o empreendimento.A proposta foi aprovada por maioria simples, com 15 votos favoráveis e nenhuma abstenção ou voto contrário.