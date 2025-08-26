Cotia promove palestra sobre inclusão na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

Encontro busca promover a reflexão sobre inclusão e oportunidades, reforçando que a deficiência não define o potencial das pessoas
|Imagem: Divulgação
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDPC) de Cotia realizará a palestra ‘Deficiência não define. Oportunidade transforma’ nesta quarta-feira (27/08/25), às 9h, na Câmara Municipal. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, e integra a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que ocorre de 21 a 28 de agosto.
O evento é livre e aberto ao público, com foco em educadores, profissionais que atuam com pessoas com deficiência e famílias atípicas. Entre os palestrantes confirmados estão William Hideo, Mariana Macedo, Raphael Luz, Jaqueline Barba e Caio Vinícius.
Destaques dos palestrantes:
William Hideo tem deficiência intelectual e é morador da residência inclusiva Estadual do Cotolengo. Trabalha no McDonald’s e treina na academia nas horas vagas.
Raphael Luz é narrador e comentarista esportivo, atua em uma web rádio e no canal @raphaelluz.oficial. Apaixonado por esportes, pretende se tornar jornalista e conquistar independência financeira.
Mariana Macedo é jovem com paralisia cerebral, formada em jornalismo e autora do livro Alma de Borboleta, que foi destaque na 95ª Feira do Livro de Lisboa.
