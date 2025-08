Minha Casa, Minha Vida: inscritos no programa precisam validar o cadastro neste sábado (9) em Cotia

Validação do cadastro é necessária para o sorteio das 1.322 unidades habitacionais na cidade; saiba mais

Foto: Prefeitura de Cotia

Os inscritos no Programa Minha Casa, Minha Vida precisam validar o cadastro neste sábado (9) no Ginásio de Esportes de Cotia. A informação foi divulgada hoje (5) pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Periferias (SDSP). A reunião acontecerá a partir das 8h.

De acordo com a SDSP, a validação do cadastro realizado é necessária, pois, em breve, serão sorteadas as 1.322 unidades habitacionais que serão implantadas no município por meio de parceria com os governos federal e estadual.O cadastro será validado no sistema mediante a apresentação do documento oficial com foto e, de acordo com a SDSP, está em fase final a contratação de 600 unidades habitacionais. As unidades serão implantadas por meio do Minha Casa Minha Vida, serão os conjuntos residenciais Moradia Digna I, II e III.Além destas 600 unidades, serão retomadas em breve as obras das 572 unidades dos conjuntos residenciais Nelson Mandela I e II, e 150 unidades que serão entregues em parceria com o Governo Estadual.