Caçadores armados são presos em flagrante em área de proteção ambiental em Ibiúna

Com eles, foram encontradas espingardas, facões, munições e até uma “zagaia”, usada para abater grandes felinos

Foto: PMSP





A Polícia Militar Ambiental, com apoio da equipe do GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento em Áreas Rurais e de Relevante Interesse Ambiental), prendeu em flagrante dois homens por caça ilegal de animais silvestres e porte de armas de fogo em área de preservação no Núcleo Jurupará, em Ibiúna.

Na noite desta sexta-feira (16),durante patrulhamento conjunto com a vigilância do parque, os agentes encontraram um trepeiro com ceva ativa, utilizado para atrair espécies como catetos, pacas e queixadas. Diante dos rastros recentes, os policiais se posicionaram de forma camuflada na mata e aguardaram.Ao anoitecer, os suspeitos apareceram armados e foram imediatamente abordados. Com eles, a polícia apreendeu duas espingardas calibres 20 e 28, munições, facões, facas, mochilas, uma luneta de visão noturna, rede de caça, rádio comunicador e até uma arma artesanal conhecida como “zagaia”, usada para abater grandes felinos.Também foram recolhidos materiais de apoio, como baldes de ceva com temporizador, lanternas e alimentos para atrair animais.Os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Distrito Policial de Ibiúna, junto com todo o material apreendido. Na esfera administrativa, a Polícia Ambiental aplicou duas multas no valor de R$ 1.000,00 cada, por infração ao artigo 25 da Resolução SIMA 05/21.