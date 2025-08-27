Mostra de Cinema Negro de Cotia recebe Puma Camillê para exibição de “Capoeira Para Todes”

Documentário dirigido por Quântika Odara destaca trajetórias de corpos dissidentes e culturas populares

A Mostra de Cinema Negro de Cotia 2025 realiza nesta sexta-feira (29), às 19h, mais uma sessão gratuita na Biblioteca Municipal Batista Cepelos. O destaque da noite será a exibição do documentário “Capoeira Para Todes: Aniversário de 3 anos”, com a presença da multiartista Puma Camillê, idealizadora do coletivo que dá nome à obra.

Exibição do documentário “Capoeira Para Todes: Aniversário de 3 anos” com a convidada Puma Camillê

📅 Data: 29 de agosto (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h

📍 Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos – Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia

🎟 Entrada gratuita

Reconhecida internacionalmente, Puma Camillê (@capoeiratravesti) é referência por unir, de forma inédita, a ancestralidade afrodiaspórica da Capoeira com o Voguing, criando pontes entre a comunidade LGBTQIAP+, especialmente pessoas trans, e mestres das culturas populares de resistência.O documentário, dirigido por Quântika Odara, apresenta registros íntimos e coletivos do grupo, revelando a Capoeira e a Ballroom como espaços de superação, resistência e criação de novos imaginários. A obra inspira corpos dissidentes e reafirma que comunidades historicamente marginalizadas podem assumir o protagonismo de suas próprias narrativas.A Mostra de Cinema Negro de Cotia segue até setembro, com novas sessões a serem divulgadas nas próximas semanas. O projeto foi contemplado pelo edital de cultura da PNAB Cotia e é realizado pelo Instituto Gira-Sol, Congada de Cotia e Ayê Produção Cultural, com apoio da Secretaria de Cultura e Lazer do município.