Bruna Biancardi entra na Justiça após descobrir vigilância clandestina em mansão em Cotia

A noiva de Neymar acusa locador de monitoramento clandestino e invasão de privacidade

Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi, influenciadora digital e mãe da filha caçula de Neymar, entrou na Justiça contra o dono de uma mansão que alugava em Cotia, após descobrir que estava sendo monitorada por câmeras internas sem seu consentimento.

Segundo seu relato, a vigilância continuou mesmo depois de receber a promessa de que o sistema seria desligado e senhas trocadas.Documentos judiciais citados na ação indicam que o locador alegou ter obtido gravações com áudio e imagem para justificar suposto descumprimento contratual, como a presença de animais, proibida no contrato.Além da vigilância, a influenciadora e sua equipe relataram abordagens invasivas, com pedidos constantes de fotos com Neymar, noivo de Bruna e atual jogador do Santos, considerados exagerados e fora do escopo contratual.Após os incidentes, Bruna encerrou o contrato de locação e deixou o imóvel. Ela chegou a mover uma ação, exigindo a restituição de R$ 139,6 mil da caução e pedindo R$ 10 mil por danos morais.No entanto, apesar da gravidade das acusações, o locador informou ao Portal Leo Dias que as partes resolveram a disputa extrajudicialmente em maio e que não existe processo em andamento.