Veículo bate em mureta de praça de pedágio em Osasco; vítimas são socorridas em estado grave

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (21) na Rodovia Castello Branco

Foto: Artesp

Duas pessoas ficaram gravemente feridas após um acidente na Rodovia Castello Branco, em Osasco, na tarde desta segunda-feira (21).

O motorista de um veículo utilitário perdeu o controle da direção e bateu contra uma mureta de concreto da praça de pedágio do km 18, no sentido oeste.As duas vítimas ocupantes do veículo ficaram presas às ferragens e foram socorridas até um hospital da região. Não há atualização sobre o estado de saúde delas.O veículo foi removido para a base da Polícia Rodoviária.