Projeto ‘O Picadeiro’ realiza atividade circense na Casa Marielle Franco em Cotia nesta sexta

Atividade, desenvolvida pelo mágico Kaique Henrique, é aberta ao público em geral e totalmente gratuita

Imagem: Divulgação

O projeto ‘O Picadeiro’, idealizado pelo mágico Kaique Henrique, realizará uma atividade de artes circenses nesta sexta-feira (25), às 19h, na Casa Marielle Franco, em Cotia. A atividade é aberta ao público em geral e totalmente gratuita.

A iniciativa, contemplada na Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), foi desenvolvida nas escolas municipais de Cotia durante quatro meses. A apresentação desta sexta será a última desta etapa.Durante quatro meses de trabalho, as apresentações circenses alegraram as manhãs e tardes de alunos, professores e funcionários, com diversas oficinas, entre elas, de malabarismo e palhaçaria.Então, já anote aí na agenda para não perder esse espetáculo inédito que está prestes a se despedir da cidade.Projeto ‘O Picadeiro’25/07/2025 (sexta-feira) a partir das 19hCasa Marielle Franco (Rua dos Bandeirantes, 322, Portal da Primavera, Cotia-SP)Evento aberto ao público e para todas as idades