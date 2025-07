Homem é preso após tentar fugir com mais de 250 kg de maconha em carro

Caso ocorreu na Rodovia Castello Branco, em Barueri; segundo a PM, a droga era transportada de Pirapora do Bom Jesus e tinha como destino a cidade de Osasco

Foto: SSP





Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir da polícia e parar em um posto de gasolina no Km 29 da rodovia Presidente Castello Branco, na altura de Barueri.

O suspeito passava com seu veículo pela via no início da madrugada de sexta-feira (18) quando aumentou a velocidade e começou a fugir ao se aproximar das viaturas da Polícia Militar.Quando os policiais conseguiram fazer a abordagem no posto de combustíveis encontraram várias caixas de papelão com 261 tijolos de maconha, pesando 1 quilo cada.Segundo a PM, as drogas haviam sido retiradas de um caminhão no município de Pirapora do Bom Jesus e teriam como destino a cidade de Osasco. O motorista seria pago pelo transporte.O caso foi registrado na delegacia de Barueri, onde o suspeito permaneceu à disposição da Justiça. A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do indiciado.