‘Superman’: cinema em Cotia vai dar ingressos para quem usar cueca por cima da calça

Os fãs do Superman em Cotia têm um motivo a mais para frequentar o Cinemark local: entre os dias 14 e 16 de julho, quem for ao cinema vestindo uma cueca, sunga, shorts ou saia vermelha por cima da calça poderá garantir um ingresso gratuito

Foto: Divulgação / Cinemark

A campanha faz parte da ação O Herói é Você, criada especialmente para celebrar a chegada do novo longa da DC Studios, Superman, dirigido por James Gunn. Para participar, o espectador deve ir ao cinema usando a peça vermelha por cima da calça e comprar um ingresso na bilheteria física. O brinde é válido para a mesma sessão comprada.



"Superman" estreou nesta quinta-feira, 10, nos cinemas do Brasil. No novo filme, Clark Kent (vivido por David Corenswet) tenta equilibrar sua origem kryptoniana com sua vida humana em Smallville, Kansas. Além dele, o longa traz personagens como Lex Luthor (Nicholas Hoult), Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lanterna Verde, Mulher-Gavião e outros nomes clássicos do universo DC.