Atleta de Cotia conquista 1ª colocação e se destaca em campeonato de fisiculturismo

Grazi Fernandes, que é nutricionista esportiva, subiu por 2 vezes no pódio durante competição em SP; veja a entrevista para a coluna Esportes & Cia

Grazi conquistou pódio em duas categorias. Foto: @lkendi.fotografia





Coluna Esportes & Cia: A atleta de Cotia, Grazi Fernandes, conquistou por duas vezes o primeiro lugar do pódio durante a competição de fisiculturismo Miss & Mister Brasil, em São Paulo. O evento, considerado um dos maiores da modalidade do Brasil, foi organizado pela Federação Paulista de Fisiculturismo e Fitness (SPFF). : A atleta de Cotia, Grazi Fernandes, conquistou por duas vezes o primeiro lugar do pódio durante a competição de fisiculturismo Miss & Mister Brasil, em São Paulo. O evento, considerado um dos maiores da modalidade do Brasil, foi organizado pela Federação Paulista de Fisiculturismo e Fitness (SPFF).



Disputa aconteceu com mais três atletas. Foto: @lkendi.fotografia

CONQUISTAS DA ATLETA



2024 - Top 1 e Top 2 pela SPFF



2024 - Top 1 pela LIFAN



2025 - Top 3 pela NPC Muscle Contest em São Paulo



2025 - Top 3 pela NPC Muscle Contest em Taubaté



2025 - Top 1 e Top 2 pela SPFF



PREPARAÇÃO E RENÚNCIAS



À Coluna, Grazi descreveu o momento que viveu com suas conquistas e detalhou como elas serão importantes para agregar em sua vida profissional e pessoal. Ela considerou essa jornada “como uma verdadeira faculdade da vida real, que não se aprende em sala de aula”.



“Essa experiencia me deu não somente conhecimento técnico, mas empatia para compreender dificuldades, comportamentos e que o corpo de atleta é somente para palco. Na vida real, nós podemos prover de um corpo bacana, mas dentro daquilo que é nossa realidade e que conseguimos manter, em especial, a saúde física e psicológica”, disse.



Além dos ensaios de poses, avaliações semanais com os preparadores e treinos intensos, Grazi detalha que a dieta de um atleta é restrita e regrada. Segundo ela, todos esses fatores acabam impactando na rotina dentro do seio familiar.



"A gente se mantém ausente na vida de familiares, festas, mexe muito com a nossa cabeça, vontades oprimidas. É bem impactante e precisa querer muito estar ali e, especialmente, aqueles que você ama precisam apoiar”, declara. “Apesar de estar orgulhosa dessa jornada e feliz com todas as bençãos, eu me considero aposentada e minha família agradece”, finaliza.





As conquistas de Grazi, que é nutricionista esportiva e colunista do Cotia e Cia, foram pelas categorias Bikini e Miss Fitness. A cotiana disputou com mais três atletas e se destacou por ter apresentado, na avaliação da arbitragem, melhor condicionamento e apresentação em sua categoria.Grazi vem participando de campeonatos há quase dois anos e acumulando troféus em todas as federações que têm concorrido, sempre se mantendo no pódio. Considerando que ela é atleta natural, o nível das adversárias passa a ser ainda maior.