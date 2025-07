Novo filme do Superman estreia em cinemas de Cotia e região nesta quinta-feira (10)

Filme reúne personagens clássicos como Lois Lane, Lex Luthor e Lanterna Verde em uma narrativa épica sobre coragem, identidade e justiça

Foto: Divulgação

Estreia nesta quinta-feira (10), nos cinemas de Cotia e região o novo filme da franquia Superman. Dirigido por James Gunn, o longa apresenta uma nova abordagem sobre o personagem criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, agora interpretado por David Corenswet.

O filme, que em Cotia pode ser assistido tanto no Cineflix (The Square) quanto no Cinemark (Shopping Granja Vianna), reúne personagens clássicos como Lois Lane, Lex Luthor e Lanterna Verde em uma narrativa épica sobre coragem, identidade e justiça.A narrativa acompanha o herói em sua tentativa de equilibrar as duas identidades que carrega: a de Clark Kent, jornalista criado em Smallville, Kansas, e a de Kal-El, descendente do planeta Krypton. A história se desenrola em meio aos conflitos internos do protagonista e à sua atuação em uma sociedade que passa a questionar os ideais de justiça e verdade que ele representa.O filme conta com a presença de personagens conhecidos do universo Superman. Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult, surge como antagonista. Rachel Brosnahan vive Lois Lane. O elenco também inclui Nathan Fillion como Lanterna Verde e Isabela Merced como Mulher-Gavião.A produção faz parte do novo ciclo de filmes baseado no universo dos quadrinhos da DC, com a proposta de apresentar narrativas interligadas entre heróis e vilões clássicos da editora.