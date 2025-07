Maior parque de diversões de SP tem entrada gratuita para crianças nas férias de julho

Gratuidade é válida para crianças de até 12 anos

Foto: Divulgação

Com a chegada das férias escolares, muitos pais buscam formas criativas de entreter os filhos. Para as famílias que gostam de aventura, uma boa notícia: o parque de diversões Hopi Hari, em Vinhedo (SP), está com entrada gratuita para crianças de até 12 anos durante todo o mês de julho.

A gratuidade é válida todos os dias de funcionamento do parque e não é necessário que a criança esteja acompanhada por um adulto pagante. Basta apresentar um documento oficial com foto nas catracas para comprovar a idade.Localizado na Rodovia dos Bandeirantes, km 72, no bairro Moinho, o Hopi Hari oferece mais de 40 atrações, incluindo montanhas-russas, roda gigante, rio bravo, entre outras. Algumas delas foram revitalizadas especialmente para as férias escolares, garantindo diversão para toda a família.Além das atrações tradicionais, o parque também preparou programação especial para o mês de julho. O público poderá conferir o espetáculo “Alice do País Mais Divertido do Mundo”, no Theatro Klapi-Klapi, na região de Infantasia, e a apresentação “O Forasteiro”, que acontece no Restaurandi Saloon, em Wild West.