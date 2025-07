Motorista fica preso às ferragens em acidente entre duas carretas no Rodoanel nesta sexta

Ocorrência foi registrada no km 32, em Embu das Artes

Foto: Artesp

Um motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado com ferimentos na manhã desta sexta-feira (11) em um acidente entre duas carretas no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Embu das Artes. A ocorrência foi registrada por volta das 4h30 no km 32, no sentido interno.

Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista acabou colidindo contra a traseira de outra carreta, que estava parada na rodovia após ter apresentado pane mecânica. Com a batida, o motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido até um hospital da região com ferimentos moderados.Até a publicação desta reportagem, os dois veículos permaneciam no acostamento da rodovia. Não há previsão da remoção de ambos. Devido ao acidente, foi registrado cerca de 20 km de congestionamento até às 9h30.