Sarampo volta a preocupar nas férias e governo reforça importância da vacinação

O Governo de São Paulo reforça a importância da vacinação contra o sarampo frente ao alerta epidemiológico emitido por países vizinhos ao Brasil. Com o início das férias escolares, e as viagens nacionais e internacionais, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ressalta o cuidado ao risco de exposição e reintrodução do vírus no país.

A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais segura e eficaz contra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.Desde 2024, todas as regiões da Organização Mundial da Saúde (OMS) registraram aumento no número de casos da doença. No Brasil, somente neste ano, foram confirmados cinco casos de sarampo até o momento, sendo um deles no estado de São Paulo, de fonte de infecção desconhecida., explica Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES-SP.Para aqueles que forem viajar, é necessário atualizar a caderneta de vacinação pelo menos 15 dias antes do embarque. Os viajantes que apresentarem febre e exantema até 21 dias após o retorno devem evitar contato com outras pessoas, procurar atendimento médico imediato e informar seu histórico de deslocamento ao profissional de saúde.