Com 165 veículos, cidade do interior de SP abriga o maior museu de carros antigos do Brasil

Além dos automóveis, espaço conta com shopping, parque infantil temático, restaurantes e kartódromo de nível internacional; veja programação de julho

Foto: Divulgação

O Dream Car Museum, em São Roque, oferece uma variedade de atrações para aqueles que são verdadeiros fãs do automobilismo.

Localizado a apenas 35 quilômetros de Cotia, em uma área de 100 mil metros quadrados na famosa Estrada do Vinho de São Roque, o complexo abriga, além do museu com um acervo de 165 veículos antigos (105 carros, 20 motos e 40 bicicletas antigas), shopping com 23 lojas, parque infantil temático, restaurantes e kartódromo de nível internacional.Trata-se do maior polo de entretenimento voltado a carros antigos do Brasil.O Shopping do Dream Car Museum conta com 23 lojas com hamburgueria, pizzaria, lojas de presentes e mais. A entrada no shopping é gratuita.O Dream Park também é um atrativo do local, sendo um parque de diversões com ingressos a partir de R$ 10 e opções para toda a família se divertir.Já a Arena Dream Car oferece pistas de kart para adultos e crianças, nos valores de R$ 99 (de quarta a sexta), e R$ 149 aos sábados, domingos e feriados.O Dream Car Museum preparou uma programação especial para o mês de julho, repleta de eventos gratuitos.No dia 12 (sábado), ocorrerá o Supercarros Alphaville e, no dia 13 (domingo), o Megaencontro de Motos do Dream Car, realizado todo segundo domingo do mês.No dia 19 (sábado), o destaque será o Low Low (carros rebaixados) e, no dia 20 (domingo), nada menos que três eventos movimentarão o complexo: o tradicional Encontro de Carros Antigos do Dream Car (realizado todo terceiro domingo de cada mês), o Encontro da Família Quadrados e também o Encontro do Puma Brazil Clube.Por fim, nos dias 26 e 27 (sábado e domingo) o Arraiá Dream Car oferecerá uma série de atrações típicas gratuitas, encerrando a programação de julho.Além disso, todos os finais de semana ocorrem a Carona Radical e apresentações gratuitas de drift. Na Volta dos Sonhos, os fãs têm a oportunidade de dirigir Ferrari, Porsche, Camaro e o 100% elétrico Tesla Cybertruck.Informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp (11) 3090-9147 ou pelo site www.dreamcarmuseu.com.br, onde é possível comprar ingressos para o museu com desconto. Siga o complexo no Instagram: @dreamcarsaoroque.