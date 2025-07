São Roque recebe 7 eventos gratuitos de carros e motos no mês de agosto

Neste domingo, o destaque será a 5ª confraternização anual do Fiat Nation, que deverá reunir 600 veículos de 25 diferentes clubes; saiba mais

Foto: Divulgação

O Complexo Dream Car de São Roque realiza, no mês de agosto, sete eventos automotivos. Os encontros têm visitação gratuita e ocorrem das 9 às 18 horas no estacionamento do maior polo de entretenimento de carros antigos do Brasil.

Neste domingo (3), o destaque será o 5º evento anual do Fiat Nation, que deverá reunir 600 veículos de 25 diferentes clubes da marca italiana. Participarão modelos raros nacionais e importados, fabricados em diversas décadas.Durante o evento, os participantes podem aproveitar para conhecer os 165 veículos do acervo do Dream Car Museum, curtir bons momentos no shopping (composto por 23 lojas e restaurantes), no parque de diversões temático e no kartódromo de nível internacional.Além disso, todos os finais de semana ocorrem a Carona Radical e apresentações gratuitas de drift. Na Volta dos Sonhos, os fãs têm a oportunidade de dirigir Ferrari, Porsche, Camaro e o 100% elétrico Tesla Cybertruck.3/8 (domingo): Fiat Nation10/8 (domingo): Encontro Mensal de Motos do Dream Car e Stance of Street17/8 (domingo): Encontro Mensal de Carros do Dream Car e Encontro Anual do Mustang Clube SP24/8 (domingo): Encontro Nacional do PSA Club31/8 (domingo): 7º Encontro do Puma Clube Sorocaba 20 anos