Cotia congelada: saiba quando o frio deve dar uma trégua na cidade

Segundo a previsão do tempo, as temperaturas podem começar a subir, gradativamente, neste final de semana; confira

Foto: Agência Brasil

Cotia amanhece, pelo segundo dia consecutivo, com mínima entre 7ºC e 9ºC. Durante o dia, as temperaturas sobem, mas não passam dos 19ºC.

Segundo a previsão do tempo, as temperaturas podem começar a subir, gradativamente, neste final de semana.No sábado (2), a mínima na cidade deve ser de 11ºC e a máxima deve chegar aos 25ºC. Já no domingo (3), as temperaturas devem variar entre 10ºC e 24ºC, de acordo com o Climatempo.O mês de agosto deve ser marcado ainda por frio, pois ainda é inverno. No entanto, a previsão indica temperaturas acima da média neste mês. Ou seja, de forma geral, o frio reduz, mas deve continuar até a transição para a primavera, em setembro.Quinta-feira (31/07) - Mínima 8ºC / Máxima 19ºCSexta-feira (01/08) - Mínima 9ºC / Máxima 23ºCSábado (02/08) - Mínima 11ºC / Máxima 25ºCDomingo (03/08) - Mínima 10ºC / Máxima 24ºC