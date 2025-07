Orçamento Participativo: Cotia divulga datas e locais das audiências públicas

Audiências vão definir em quais projetos, ações e programas os recursos públicos municipais serão investidos no próximo ano

Foto: Prefeitura de Cotia

A Secretaria da Fazenda e Planejamento de Cotia definiu as datas das audiências públicas do Orçamento Participativo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026.



Até 15 de agosto de 2025

O objetivo, segundo a pasta, ée definirAs reuniões são abertas ao público e acontecerão nas principais regiões do município [veja cronograma abaixo]. Além disso, a Prefeitura também realiza uma consulta pública on-line.De acordo com a secretaria,, pois a administração municipal, juntamente com a população,. Além da Lei Orçamentária Anual de 2026, também está sendo construído o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029 que tem como base a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.Os resultados da consulta pública nas principais regiões e da consulta pública on-line serão apresentados na audiência que acontecerá no dia 20 de agosto de 2025 em data e local a ser divulgado., disse o prefeito Welington Formiga.Orçamento ParticipativoAudiências Públicas da Lei Orçamentária Anual 2026Dia 26 de julho de 2025 – 9hLocal: creche CE Antônio Mansur (Rua do Engenho, 208, Parque Turiguara)Dia 26 de julho de 2025 – 15hLocal: Creche CE Ana Maria dos Santos Souza (Rua Paulo Sérgio Lemos,110, Jd. Panorama)Dia 29 de julho de 2025 – 19h30Local: Câmara Municipal (Rua Batista Cepelos, 91, centro)Dia 30 de julho de 2025 – 19hLocal: SENAI (Rua Direita, 955, Parque São George)2 de agosto de 2025 – 9hLocal: E.M Maísa Aparecida Ribeiro (Rua Antônia Xavier Pires, 39, Caucaia)2 de agosto de 2025 – 15hLocal: Regional do Caputera (Estr. Vera Bottaro de Oliveira, 237, Caputera)Consulta Pública On-line da Lei Orçamentária Anual LOA 2026Link: https://apps.cotia.sp.gov.br/LOA/