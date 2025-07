PCC: Criminoso envolvido em tentativa de sequestro de Sérgio Moro é preso em Osasco

Segundo as investigações, o homem prestou apoio operacional e logístico para cometer o crime, integrando um dos veículos usados na ação

Sérgio Moro. Foto: Agência Senado

Policiais do Comandos e Operações Especiais, do 4° Batalhão de Polícia de Choque da PM de São Paulo, prenderam nesta segunda-feira (7) um criminoso investigado pelo envolvimento na tentativa de sequestro do senador Sergio Moro, em 2023.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento dos militares pela cidade de Osasco. Ao consultar a identidade do homem, constatou-se que ele estava foragido da Justiça. Com ele havia dois aparelhos celulares e cerca de R$ 4 mil em espécie.O criminoso tinha um mandado de prisão em aberto pela participação em um roubo a um avião pagador, no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2024.Segundo as investigações, o homem prestou apoio operacional e logístico para cometer o crime, integrando um dos veículos usados na ação, que partiu do estado de São Paulo dias antes.Na época, os criminosos usaram viaturas falsas para abordar a aeronave logo após o pouso e praticar o roubo. Um policial e um assaltante foram mortos na troca de tiros.Segundo a Polícia Militar, em uma das operações para prender o bando, foi descoberto pela Polícia Federal conexões entre o assalto e a cúpula de uma facção criminosa.O criminoso integra a organização desde 2019, segundo as investigações. Ele também é suspeito de planejar um ataque ao Setor de Retaguarda e Tesouraria do Banco do Brasil em Caruaru, Pernambuco. Ele foi encaminhado pelo COE à sede da Polícia federal, onde o caso é registrado.