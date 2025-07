9 de julho: serviços públicos não terão expediente em Cotia

Neste dia, funcionarão apenas os serviços essenciais de saúde e segurança pública

Foto: Prefeitura de Cotia

Nesta quarta-feira (9 de julho) não haverá expediente nas repartições públicas municipais de Cotia por conta do feriado estadual do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932 (Lei 9.497/97).

Neste dia, funcionarão apenas os serviços essenciais de saúde (Pronto-socorro Infantil, SAMU, Pronto Atendimento Parque São George e Caucaia do Alto e UPA Atalaia) e de segurança pública (Guarda Civil Municipal GCM).Os demais atendimentos retomam a normalidade na quinta-feira (10).O feriado é devido à Revolução Constitucionalista – movimento armado que começou em 9 de julho de 1932 e que foi encabeçado pelo estado de São Paulo para que o Brasil tivesse uma nova Constituição. O levante era contra o autoritarismo do Governo Provisório de Getúlio Vargas.Os paulistas lutaram contra as tropas dos demais estados brasileiros, encabeçados por Vargas, e perderam a guerra depois de quase quatro meses de batalha. Mas, a guerra não foi em vão, porque uma nova Constituição foi promulgada em 1934.De acordo com números oficiais, o combate matou 934 paulistas, mas há registros informais de mais mortos.