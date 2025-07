Pedradas em ônibus: GCM de Cotia realiza megaoperação para coibir novos ataques

Estão sendo abordados carros, motos e ônibus. A operação deve durar pelas próximas horas

Foto: Prefeitura de Cotia

Ao menos dez ônibus municipais foram alvos de pedradas no último mês. Somando os ônibus intermunicipais que circulam na Raposo Tavares, foram 22 ataques no mesmo período. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia realiza nesta quinta-feira (3) uma megaoperação para coibir novos ataques a ônibus.Somando os ônibus intermunicipais que circulam na Raposo Tavares, foram 22 ataques no mesmo período.

Segundo a prefeitura, a operação acontece em um ponto estratégico da cidade. Além de coibir novos ataques, a ação visa localizar pessoas que estariam envolvidas. Estão sendo abordados carros, motos e ônibus. A operação deve durar pelas próximas horas.Na noite desta quarta-feira (2), sete veículos foram alvos de vandalismo nas imediações de Cotia. Em uma das ocorrências, na altura do km 21 da Rodovia Raposo Tavares (linha intermunicipal), uma pessoa foi atingida, mas se recusou a ser socorrida.Ainda na noite de ontem, um ônibus da empresa Viação Miracatiba teve o vidro quebrado ao ser atingido por uma pedrada no km 28 da Rodovia Raposo Tavares, no Parque Alexandra, em Cotia. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo trafegava quando foi atacado com uma pedra, causando danos. Os passageiros, bem como o condutor, não se feriram.